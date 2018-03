FC Emmen wil slag slaan in periodestrijd

VOETBAL - In de jacht op de eerste prijs sinds het seizoen 2002/2003, een periodetitel, speelt FC Emmen nog drie duels waarvan de eerste morgenavond tegen Jong PSV. De Drentse ploeg kan naaste concurrent Jong Ajax op drie punten zetten en de nummers 3, 4 en 5 zelfs op vier punten en dat met nog twee duels te spelen.

Wint FC Emmen bij Jong PSV en volgende week op eigen veld tegen Jong AZ, dan is de formatie van trainer Dick Lukkien periodekampioen al kan Jong Ajax Emmen nog wel passeren. De Amsterdammers hebben echter al een periodetitel op zak, waardoor de prijs opschuift naar de nummer 2. Echter de financiële beloning, zo'n 55 duizend euro, gaat dan wel naar Ajax. De geldprijs is er dus uitsluitend voor de nummer 1 na negen wedstrijden.Jong PSV staat twee punten en twee plekken onder FC Emmen op de 7e plek in de Jupiler League. Tot nu toe speelde Emmen vijf keer tegen de beloften van de aanstaande landskampioen. Drie keer werd er verloren en één keer gelijkgespeeld. De enige zege was op 6 februari 2015 toen het 0-2 werd door goals van Roland Bergkamp en Leandro Resida. In de overige vier duels kwam FC Emmen niet tot scoren.Met Sam Lammers en Albert Gudmundsson heeft Jong PSV veel scorend vermogen. Een ander groot talent is Donyel Malen die vlak voor de winterstop furore maakte door in zes wedstrijden acht keer te scoren. Andere sterkhouders bij Jong PSV zijn Bram van Vlerken, Jurich Carolina, Dante Rigo en Armando Obispo."Het wordt een lastige wedstrijd voor ons", aldus Dick Lukkien na de laatste training. "We hebben Jong PSV aan het werk gezien tegen Jong AZ. Dat duel ging verloren dus zullen ze zich ongetwijfeld willen revancheren. Wij gaan echter uit van onze eigen krachten en uiteraard voor de volle winst, zodat we mee blijven doen op twee fronten: voor de 3e periodetitel en in de strijd om het kampioenschap."Lukkien stuurt dezelfde elf spelers het veld in als anderhalve week geleden tegen Cambuur. "Behoudens de beginfase hebben ze het daar prima gedaan. Ik zie dan ook geen enkele reden om te wisselen. We zijn gewoon niet ontevreden."