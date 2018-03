Deel dit artikel:











Judoka Marit Kamps Nederlands kampioene junioren Judoka Marit Kamps pakt Nederlandse juniorentitel (foto: Gerrit Kamps)

JUDO - Marit Kamps uit Assen is in het Topsport Centrum Almere Nederlands kampioene junioren geworden.

Geschreven door Karin Mulder

Kamps won al haar vier partijen. Haar prestatie is extra bijzonder omdat de pas 16-jarige judoka het op moest nemen tegen judoka's van 18 tot 21 jaar.



WK-debuut

Kamps, die uitkomt voor Judoschool Veendam, maakte vorig jaar augustus haar debuut op het WK voor junioren. Daar strandde ze in de herkansing van de kwartfinale.



Een maand eerder won ze brons op zowel het EK voor junioren in Litouwen als het Europees Jeugd Olympisch Festival in Hongarije.