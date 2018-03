Deel dit artikel:











Goud en zilver voor Adelinde Cornelissen Adelinde Cornelissen (archief)

PAARDENSPORT - Adelinde Cornelissen won zondagmiddag zilver tijdens op het hoofdnummer van de KNHS indoor kampioenschappen dressuur. In de Zware Tour moest ze het met haar paard Zephyr het hoofd buigen voor Diederik van Silfhout.

Van Silfhout won beide wedstrijden die meetellen voor het eindklassement. Met name in de piaffe maakte hij met Vivaldi het verschil.



Cornelissen greep met Fleau de Baian wel de titel in de Lichte Tour.