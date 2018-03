'Slachtoffer in Holtheme gevonden met schotwonden'

HOLTHEME - De man die gisteravond werd gevonden in het gehucht Holtheme bij Coevorden, had schotwonden. Dat zegt een getuige, die als een van de eersten bij het slachtoffer was.

Volgens Coevorden Huis aan Huis leefde het slachtoffer nog volgens de getuige, die anoniem wil blijven. Vlak na zes uur gisteravond zag hij een auto stilstaan op een vreemde plek.Er liepen mensen omheen. "Ik ben direct ter plekke gegaan en zag daar een man op de grond liggen. Hij was nog in leven, maar niet bij bewustzijn", vertelt de getuige.Zodra de getuige bij het slachtoffer kwam, waren agenten de man aan het reanimeren. "Toen de AED uit de auto werd gehaald, deden we het shirt van de man omhoog. Toen werd duidelijk dat de man twee of drie keer in zijn buik is geschoten."Politiewoordvoerder Henk Kremer wil alleen kwijt dat hij gisteravond rond zes uur een melding van een schietpartij aan De Haandrik in Holtheme kreeg. Dat zowel het slachtoffer als de verdachte die later is opgepakt uit Coevorden zouden komen, kan Kremer nog niet bevestigen.Later vandaag verwacht hij meer te kunnen vertellen.In Coevorden en omgeving gaan hardnekkige geruchten dat het slachtoffer de eigenaar van een grillroom in de stad was. De verdachte zou zijn voormalige vennoot zijn. De politie kan ook dat nog niet bevestigen.