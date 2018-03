Drentse demonstranten Oostvaardersplassen gaan door met acties

ASSEN/LELYSTAD - Drenten die de afgelopen weken actie voerden voor de dieren in de Oostvaardersplassen gaan daarmee door. Nieuwe acties zullen zich vooral richten op de overheid.

De actievoerders zijn het niet eens met het project 'De Nieuwe Wildernis' van Staatsbosbeheer en willen dat de natuurorganisatie ermee stopt. Onder maatschappelijke druk startte de provincie Flevoland vorige week met het bijvoeren van de dieren.Paardenfokker Bert Fernhout uit Smilde voerde gisteren ondanks het bijvoeren actie bij de Oostvaardersplassen. "Wij vinden het heel mooi dat de provincie Flevoland dit standpunt heeft ingenomen, maar bijvoeren is geen oplossing. Er lopen gewoon veel te veel dieren en daar moet verandering in komen", vindt Fernhout.De actievoerders zijn volgens Fernhout niet tegen de Oostvaardersplassen als natuurgebied, maar vinden het niet verantwoord dat er veel grote grazers rondlopen. Fernhout: "Het kan een prachtig gebied voor vogels en kleine dieren zijn, maar niet voor duizenden heckrunderen en konikpaarden."Een van de grootste problemen is volgens de actievoerders dat de dieren niet verder kunnen trekken bij voedselschaarste, omdat er hekken om de Oostvaardersplassen staan. Een mogelijke oplossing zou het verbinden van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden zijn, maar Fernhout denkt dat Nederland daar te klein voor is.De demonstranten gaan de komende tijd niet buiten actievoeren . Fernhout: "Je kan wel steeds gaan staan schreeuwen, maar dat heeft geen zin. We gaan proberen bij de overheid binnen te komen en daar kenbaar te maken dat het echt niet kan."