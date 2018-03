Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 4 maart 2018

Sydney Lyndella Ward, alias Sunny War, is geboren in Nashville en trok in haar jeugd door de Verenigde Staten. Uiteindelijk vestigde zich in Los Angeles en perfectioneerde haar stijl en muziek als straatmuzikante. Ze heeft daarbij een geheel eigen sound ontwikkeld. Waren haar eerste twee album vol met bluesy folk liedjes, op haar nieuwe album blijft dit hoorbaar maar heeft ze ook meer singersongwriter werk. De zangstem van Sunny War is warm en kwetsbaar en erg indringend. With The Sun is haar derde album en dat mag er zijn. Kwetsbare liedjes als balsem voor getroubleerde zielen. Dat is toch de blues!