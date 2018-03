Deel dit artikel:











Supermarkten Emté in handen van Jumbo en Coop In Drenthe zitten Emté's in Vries en Emmen (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

VRIES/EMMEN - Supermarktketens Jumbo en Coop nemen Emté over. De twee partijen betalen daarvoor in totaal 410 miljoen euro aan de huidige eigenaar, groothandelsbedrijf Sligro.

Supermarkt Emté heeft twee vestigingen in Drenthe: één in Vries en één in Emmen. In totaal worden 130 supermarkten, twee distributiecentra, een vleeswarenfabriek en het hoofdkantoor in Veghel verkocht.



Werknemers mogen blijven

Bij de overname zijn circa 6200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2700 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar. De partijen verwachten de deal in de loop van dit jaar af te ronden.



Jumbo en Coop hebben 410 miljoen betaald aan de voormalige eigenaar Sligro.