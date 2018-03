Stelling: Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen

ASSEN - Over zestien dagen kunnen we naar de stembus. Woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

RTV Drenthe zendt vanaf vandaag iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Alles over de verkiezingen is te vinden op de pagina Drenthe Kiest Weet u al wat u gaat stemmen? Verdiept u zich er de komende twee weken in of stemt u op iemand die u persoonlijk kent? Hangt u een bepaalde partij aan of beslist u pas in het stemhokje welk vakje u rood kleurt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging de stelling over het weer. 2.414 mensen brachten hun stem uit op 'Ik ben toe aan de lente'. Ruim 84 procent van de stemmers zei inderdaad toe te zijn aan het voorjaar.