Vrouw door stier op hoorns genomen bij Wapse

WAPSE - Op het Wapserveld is gisteren een vrouw uit Boijl gewond geraakt toen zij door een Sayaguesa-stier op de hoorns genomen werd.

De vrouw was samen met haar man aan het wandelen toen ze het rund tegenkwamen. "Het dier stond op het pad. We gaan er dan altijd met een boog omheen", vertelt echtgenoot Karel Bakx.Normaal gebeurt er volgens Bakx niets, maar deze keer draaide het dier zich om en gaf zijn vrouw een flinke zet. Bakx: "Mijn vrouw viel op de grond en had een flinke jaap in haar gezicht. Ze heeft ook een grote bloeduitstorting in haar zij, maar we hebben daarmee nog geluk gehad."Natuurmonumenten beheert het natuurgebied. In een reactie laat de organisatie weten dat ze contact heeft gehad met Bakx. "We nemen de melding heel serieus en hebben ook contact gezocht met de eigenaar van de runderen. Er komt een overleg en naar aanleiding daarvan gaan we kijken wat voor actie we gaan ondernemen", zegt boswachter Ruud Kreetz.Twee jaar geleden kwamen de runderen ook al in het nieuws. Kinderen die via het natuurgebied naar school fietsten, konden regelmatig niet op tijd komen doordat de grote runderen de weg blokkeerden.