Nieuw beheerderskoppel camping Ot en Sien ontdekt inbraken

RODEN - Camping Ot en Sien heeft en nieuw beheerdersechtpaar gevonden. De twee ontdekten op hun eerste ronde over het terrein direct meerdere inbraken in caravans.

Huidige beheerders André en Jannie Zuidema waren vanaf begin dit jaar op zoek naar anderen om het beheer van de camping over te nemen."Tijdens het eerste rondje over de camping, kwamen de nieuwe beheerders erachter dat er in twee caravans is ingebroken. De inbrekers hebben ook in een van de caravans geslapen en geprobeerd andere woonwagens open te breken", vertelt Jannie Zuidema.Of er veel gestolen is, weet Zuidema niet. Vandaag is er aangifte gedaan bij de politie. Zuidema: "De eigenaren van de caravans zijn met de politie aan het inventariseren of er spullen weg zijn. We hebben wel wat teruggevonden in een kleine caravan die we voor de wifi-verbinding gebruiken, maar we weten niet van wie die zijn."Ondanks de inbraken kan het humeur van Zuidema niet meer stuk nu er nieuwe beheerders gevonden zijn. "Het zijn erg enthousiaste mensen uit Roden en ze hebben er veel zin in. Ik en mijn man blijven wel gewoon op onze seizoensplek staan en gaan gewoon gezellig doen op de camping", lacht Zuidema.