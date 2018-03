Tamboer vindt Drentse Tina Turner

HOOGEVEEN - Marieke Piontek-Hofstra uit Gasselternijveen is de Drentse Tina Turner. Zaterdag 23 maart zingt ze het nummer Private Dancer op het podium in De Tamboer met Legendary Albums Live.

Legendary Albums Live produceert jaarlijks een legendarisch album dat integraal wordt uitgevoerd. Elke keer wordt een speciale coverband samengesteld. Stevie Wonders ‘Songs In The Key of Life’ en ‘The Joshua Tree’ van U2 gingen vooraf aan de huidige tournee met de muziek van Dire Straits.Van het Dire Straits-album Brothers in Arms worden alle nummers gespeeld. Dat is inclusief klassiekers als Brothers in Arms, Walk of Life en Money for Nothing. Maar frontman Mark Knopfler schreef daarnaast voor Tina Turner de hit Private Dancer. Reden voor de band van Legendary Albums Live om ook dit nummer te spelen en dan met een zangeres uit de regio.De Tamboer schreef een wedstrijd uit en kreeg veel reacties. Marieke Piontek-Hofstra is uitverkoren om in Hoogeveen in de huid van Tina Turner te kruipen. Ze staat op het podium met Erwin Nyhoff (Pinkpop, Voice of Holland, In the Footprints of Springsteen), zanger en gitarist Marcel de Groot en een vierkoppige band.