Politiebureau Coevorden afgezet in verband met dode Holtheme

COEVORDEN - Het politiebureau in Coevorden is gisteravond afgezet geweest. Getuigen zagen linten voor het bureau aan de Krimweg hangen en meerdere politieauto's voor het gebouw staan.

Een politiewoordvoerder zegt dat de afzetting te maken had met de aanhouding van een verdachte in verband met de dode man die gisteravond in Holtheme werd gevonden.In het gehucht vlak over de grens bij Coevorden zou sprake zijn geweest van een schietpartij. Rond zes uur werd een zwaargewonde man gevonden, die korte tijd later overleed.Een man die vlakbij het politiebureau in Coevorden woont, zegt dat hij gisteravond geschreeuw heeft gehoord. Wat daar precies is gebeurd, wil de woordvoerder van de politie Noord-Nederland niet zeggen. De politie Oost-Nederland doet de woordvoering over de zaak.Zij komt naar verwachting later vandaag met meer informatie.