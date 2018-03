Deel dit artikel:











Het nieuws in 1 minuut: 5 maart

In het nieuws in een minuut van 5 maart: de man die gisteravond in Holtheme bij Coevorden werd gevonden, had volgens een getuige schotwonden. Vijf appartementen in de Abel Tasmanflat in Assen zijn onbewoonbaar verklaard door een waterlek. En alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar in de gemeente Emmen kunnen voor de zomer naar een voorschool in de buurt.