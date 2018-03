Deel dit artikel:











Nieuwe Engelstalige digitale krant met nieuws uit het Noorden Vanaf vandaag kunnen Engelstaligen het nieuws in hun eigen taal volgen (foto: northerntimes.nl)

GRONINGEN - Er komt een Engelstalige website met nieuws uit het Noorden. Via The Northern Times kunnen buitenlandse inwoners van Noord-Nederland vanaf vanavond het regionale nieuws gemakkelijker volgen.

In het Noorden wonen volgens journalist Matthijs van Houten van The Northern Times ongeveer 53.000 expats en internationale studenten die geen Nederlands spreken.



'Beter dan Google Translate'

"Er is enorm veel behoefte aan een Engelstalige website met nieuws uit het Noorden. Je hebt in het Noorden natuurlijk RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân, maar mensen die Engels spreken, kunnen dat niet in die taal lezen. Via Google Translate kan het wel een beetje, maar dat is niet optimaal", vertelt Van Houten.



Het is de bedoeling dat er per dag zes belangrijke nieuwsartikelen over Noord-Nederland op de website verschijnen. Daarnaast komen er ook achtergrondverhalen over belangrijke onderwerpen zoals de gaswinning in Groningen in het Engels op internet.



Meer rubrieken

The Northern Times begint bescheiden, maar heeft grotere plannen voor de toekomst. Van Houten: "We willen op den duur uitbreiden met een lifestyle- cultuur- en businessrubriek. Vooral die laatste is erg belangrijk, om talent uit het buitenland op de hoogte te brengen van kansen in het Noorden."



Vanaf vanavond 18:00 uur gaat www.northerntimes.nl online.