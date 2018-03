Deel dit artikel:











Luchtalarm gaat niet af in deel Drenthe Door een storing ging niet overal het luchtalarm af (foto: Wikimedia Commons)

ASSEN - In delen van Drenthe is om 12:00 uur de maandelijkse luchtalarmsirene niet afgegaan. Door een netwerkstoring klonk het alarm niet overal in onze provincie.

Ook op andere plekken in Nederland hadden de luchtalarmsystemen last van de storing. Onder meer op plaatsen in Gelderland, Groningen en Friesland deed het alarm het niet.



NL-Alert bij calamiteit

Er is geen reden voor paniek. Als er daadwerkelijk een calamiteit was gebeurd, was er wel een NL-Alert verstuurd. Dat is het waarschuwingssysteem vanuit de overheid.



Steeds meer mobieltjes ontvangen NL-Alert automatisch. Op andere toestellen moet de gebruiker het systeem zelf installeren. Over een paar jaar zal de sirenetest op elke eerste maandag van de maand helemaal verdwijnen.