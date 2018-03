ASSEN - "Een keer per week geen vlees eten staat gelijk aan de hoeveelheid water die je verbruikt met een maand douchen. Bij de productie van vlees wordt zoveel water gebruikt."

Kortom: minder vlees eten is goed voor het milieu, zegt Foodblogster Leonie ter Veld uit Assen. Zij is deze week een van de ambassadeurs van de Week zonder Vlees.Zelf is Ter Veld flexitariër. Dat betekent dat ze bewust niet elke dag vlees eet. De Week zonder Vlees is volgens haar bedoeld om consumenten ervan bewust te maken dat het best een beetje minder kan met vlees eten.Bedrijven in heel Nederland doen mee aan de Week zonder Vlees om het eten van minder vlees te promoten. Zo is er een vegetarische restaurantweek, doet een aantal supermarkten de vleesvervangers in de aanbieding en zijn er scholen die vegetarisch eten in hun kantines promoten.Ter Veld: "Het is goed voor je gezondheid om niet elke dag vlees te eten. Het heeft effect op het dierenwelzijn en het is dus goed voor het milieu. Het is best goed om eens te ervaren hoe het is om minder vlees te eten."Op haar blog deelt de geboren Assense, die tegenwoordig in Amsterdam woont, haar ervaringen. "Veel mensen denken dat vegetarisch eten heel ingewikkeld is om klaar te maken of of dat het saai is, of dat vleesvervangers vies zijn. Dat is tegenwoordig echt niet meer zo. Het is heel makkelijk om vegetarisch te eten."