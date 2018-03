Drenthe zoekt naar nieuwe bestemming voor cultuurhistorische panden

ASSEN - Een nieuwe bestemming vinden voor leegstaande panden is niet altijd eenvoudig. En dat wordt alleen maar moeilijker als het gaat om rijksmonumenten. Verschillende projecten in de provincie Drenthe krijgen voor deze zoektocht een rijkssubsidie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een bedrag van 136.000 euro uitgetrokken voor het maken van plannen voor gebouwen met cultuurhistorische waarde. Het gaat bijvoorbeeld om de watertorens van Coevorden en Assen. Maar ook om de voormalige panden van de Rijksluchtvaartschool in Eelde.Op de lijst staan verder landgoed Overcinge in Havelte, de stoomhoeve en een aantal boerderijen in Veenhuizen en de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. Sinds het vertrek van de school in 2004 naar Meppel staat het pand leeg en worden de terreinen er omheen niet meer gebruikt. Deze worden alleen nog een beetje onderhouden.Er zijn plannen om er een opvang voor tienermoeders in te vestigen. Bovendien moet het een kenniscentrum worden waar nieuwe vormen van zorg en hulpmiddelen worden getest. De provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid hebben daarvoor directeur Ruud Slot van De Zorgzaak uit Hoogeveen gevraagd om een plan te maken.Slot heeft inmiddels wat plannen klaar en is in overleg met een opleiding om er ook een scholingsproject van te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit project uit de 290 subsidieaanvragen gepakt om als voorbeeld te dienen.Alle Drentse projecten, dat zijn er 18, krijgen gemiddeld een bedrag van zo'n 7000 euro. In totaal was er 2,6 miljoen euro beschikbaar.