'Tweederde van peuters in Emmen maakt gebruik van voorschool' (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Elke basisschool in Emmen heeft voor de zomer een voorschool. Dat is de doelstelling van de gemeente Emmen, die behaald gaat worden. Op een voorschool kunnen kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud terecht.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Ze zijn blij, ze vinden het leuk", zegt Bianca Winkel, uitvoerder van de voorschool in Nieuw-Amsterdam.



Spelenderwijs maken de kinderen op de voorschool kennis met het basisonderwijs. "Je ziet dat vanaf het moment dat ze binnenkomen totdat ze naar school gaan, ze een hele stap in de ontwikkeling hebben gemaakt", zegt Winkel.



De voorschool is voor alle kinderen toegankelijk. Wel wordt er een bijdrage van ouders gevraagd. Voor kinderen met een indicatie van het consultatiebureau wordt er door de gemeente betaald.



'Een goede indruk'

Om te kijken hoe het gaat met de voorscholen, brengt wethouder Robert Kleine deze week een werkbezoek aan een aantal locaties. Nieuw-Amsterdam was deze week als eerste aan de beurt.



"Een goede indruk", zegt Kleine na afloop. "We hadden als doelstelling dat zestig procent van de peuters gebruik ging maken van de voorschool. Dit is vijfenzestig procent. Dat wil zeggen dat we goed aansluiten op de wens van de ouders."