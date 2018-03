Broers vrijgesproken voor uitgaansgeweld in Emmen

EMMEN/GRONINGEN - Twee broers van 26 en 23 jaar uit Emmen en Klazienaveen hoeven niet de cel in. De mannen werden verdacht van openlijke geweldpleging, de rechtbank sprak de mannen vandaag vrij. Het openbaar ministerie eiste twee weken geleden nog een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De rechtbank kwam tot een vrijspraak omdat er onvoldoende bewijs was en er tegenstrijdige verklaringen waren afgelegd.Het incident speelde zich af in de nacht van 15 december 2015 in het centrum van Emmen. Een ruzie mondde die nacht uit in een vechtpartij. Hierbij waren meerdere groepen betrokken. Tijdens een ruzie werd een fietser tegen de grond gewerkt en vervolgens geslagen. Een andere fietser bemoeide zich ermee. Zo ontstonden meer vechtpartijen. Eén slachtoffer liep hoofdletsel op en verwondingen aan schouder en ribben, één slachtoffer moest naar het ziekenhuis.Beide mannen ontkenden van meet af aan schuldig te zijn. Wel had één van hen zich verweerd tijdens een ruzie, maar dat hij kon zich weinig herinneren omdat hij alcohol had gedronken.