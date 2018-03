En wéér is het raak bij de volkstuinen in Emmen

EMMEN - De vernielingen bij volkstuinencomplex Moeder Aarde in Emmen houden maar niet op, lijkt het. Vannacht hebben vandalen opnieuw toegeslagen.

"Er is een deur ingetrapt bij een kas achter op het complex", zegt voorzitter Harrie Dreves.Vorige week donderdag werd het gewapend plastic van zes grote kassen aan flarden gesneden. Vervolgens werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken en zijn uit drie kassen op het terrein aan de Oude Meerdijk gasflessen, kachels en benzine gestolen.Dreves is met de politie en gemeente in gesprek om maatregelen te nemen. "De politie en de wijkagent gaan er 's nachts vaker langsrijden", zegt hij. Ook wordt er gesproken over andere maatregelen. "Maar ik ga niet zeggen welke dat zijn."De schade loopt in de duizenden euro's. De tuinders krijgen wel uit alle hoeken en gaten hulp aangeboden. "Dat is mooi", zegt de voorzitter. "Zo heeft iemand aangeboden om een hekwerk te plaatsen en om het plastic te betalen wat kapot gesneden is. We geven de moed niet op."