'Eerste bewoners Tasmanflat Assen mogelijk deze week thuis'

ASSEN - De eerste bewoners van de Abel Tasmanflat in Assen, kunnen waarschijnlijk deze week weer terug naar hun woning. Gisteren sprong een waterleiding in het flatgebouw, waardoor meerdere appartementen blank kwamen te staan.

Woningcoöperatie Vestal, dat woningen in de flat verhuurt, zegt dat de meeste bewoners inmiddels weer thuis zijn. "We moeten nog met acht appartementen aan de slag. Op de meeste verdiepingen is ook geen schade ontstaan", zegt Priscilla Hazelhof van Vestal.Waarschijnlijk is de leiding door de vorst gesprongen. Het water in de leidingen kan bevriezen, waardoor het ijs uitzet in de leiding. Begint het met dooien, dan moet het water ineens ergens naartoe en bestaat er een kans dat de leiding het begeeft.Volgens Vestal hebben de meeste mensen inmiddels onderdak gevonden voor de komende periode. De oplevering van nieuwe appartementen komt volgens de verhuurder niet in gevaar.