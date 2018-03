Deel dit artikel:











Assense maakt voorstelling over leven in armoede Ervaringsdeskundige Eline Schievink speelt zelf mee in de voorstelling (foto: RTV Drenthe) Een scene uit de voorstelling 'Reken je Rijk' (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De 27-jarige Eline Schievink uit Assen heeft een voorstelling gemaakt over haar eigen leven. Ze groeide op in armoede.

Het ergste van het opgroeien in armoede vond Schievink dat je als kind vaak 'nee' moet zeggen tegen je vriendjes. "Je kan niet mee naar het zwembad of bioscoop omdat daar geen geld voor is. Kinderen gaan je dan ook pesten. Opgroeien in armoede is echt niet leuk", zegt Schievink.



Interactief

Het toneelstuk 'Reken je Rijk' wordt gespeeld voor kinderen in groep zeven en acht van de basisschool. De voorstelling is interactief. "De kinderen kunnen aangeven of het karakter op het podium geld moet uitgeven of juist moet sparen", zegt Schievink. "Ik hoop dat ze hierdoor ook na gaan denken over hun eigen uitgavepatroon.



De voorstelling is gemaakt in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank. Kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud zijn een belangrijke groep volgens Celeste Meilof van de GKB. "Kinderen krijgen op die leeftijd te maken met grotere financiële beslissingen. Ze krijgen meer zakgeld, kleedgeld en gaan naar de middelbare school. Daardoor komen ze voor allerlei verleidingen te staan."



De voorstelling wordt ook nog in Meppel en Diever gespeeld.