Coevordenaar opgepakt voor neerschieten man en beschieten politiebureau

COEVORDEN - Het politiebureau van Coevorden blijkt gisteravond beschoten te zijn. Toen de verdachte werd opgepakt, verklaarde hij dat hij eerder die dag iemand had neergeschoten.

De verdachte is een 28-jarige man uit de gemeente Coevorden. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is.Volgens de politie schoot de 28-jarige man zonder aanleiding op het politiebureau. Toen hij meldde dat er een schietpartij was geweest, gingen agenten op zoek in de omgeving.Korte tijd later vonden agenten het zwaargewonde slachtoffer in Holtheme, net over de provinciegrens. Het lichaam lag in een berm aan de Haandrik, tussen de Anerweerdweg en de Scheerseweg. Volgens een getuige had hij schotwonden in zijn buik. Hij overleed ter plekke.De recherche heeft de hele dag onderzoek gedaan. Op de plek van het incident is een auto blijven staan. Deze is ook onderzocht.