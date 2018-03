Deel dit artikel:











Drukte in ziekenhuis Meppel door onfortuinlijke schaatsers Niet alle schaatsers hadden een plezierig weekend (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

MEPPEL - Voor verschillende ijsliefhebbers veranderde de schaatspret afgelopen weekend in schaatspech. Vooral in het Diaconessenhuis in Meppel was het een stuk drukker op de spoedeisende hulp vanwege valpartijen van schaatsers.

De gewonden hadden onder meer botbreuken en kneuzingen. Vooral op de zaterdag was er een piek te zien op de spoedeisende hulp in Meppel.



"Normaal komen er op een zaterdag zo'n 20 patiënten naar de spoedeisende hulp, nu waren dat er 45. Ook op de vrijdag en zondag kwamen er per dag zo'n vijf tot tien extra gewonden binnen", meldt een woordvoerder van het Diaconessenhuis in Meppel.



Het ziekenhuis had bij voorbaat al extra personeel ingeschakeld. "Met al het water hier in de regio en de schaatspret hadden we al gerekend op extra drukte."



Ook de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Assen merkten dat het op de spoedeisende hulp drukker was dan normaal, maar daar waren geen extra maatregelen nodig.