Loodgieters hebben handen vol aan lekkages door dooi Bij dooi ontstaan er lekkages aan de leidingen (foto: Pixabay)

HOOGEVEEN - Installatiebedrijven in de hele provincie hebben vandaag de handen vol aan meldingen van gesprongen leidingen.

Geschreven door Robert Jansema

Gesprongen leidingen

Tijdens de periode van vorst bevroren vele water- en CV-leidingen. De buizen zetten uit tijdens de bevriezing. Zodra de dooi zijn intrede doet, ontstaan er lekkages aan de leidingen die de nodige overlast met zich meebrengen.



Leegstaande panden

"Gedurende deze dagen krijgen wij vooral meldingen van lekkages in leegstaande panden. Men vergeet leidingen af te sluiten en er is geen toezicht. Hierdoor kan er liters water uit de leidingen ontsnappen", aldus Ten Kate Installatietechniek in Hoogeveen.



Woonwagens

Ook meldt het bedrijf dat diverse woonwagenkampen met hetzelfde probleem te maken hebben. Het gaat hierbij vooral om de oudere wagens.