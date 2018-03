Agressieve stier bekoopt aanval op vrouw met rit naar slachthuis

WAPSE - De stier die afgelopen zondag een vrouw aanviel op het Wapserveld, zal niet weer de kans krijgen een wandelaar aan te vallen: het dier wordt naar het slachthuis gebracht.

De vrouw, afkomstig uit het Friese Boijl, was nietsvermoedend aan het wandelen, toen ze het dier tegenkwam. De stier stond in het midden van het pad, waardoor het koppel eromheen wilde lopen. Het dier draaide zich om en viel de vrouw aan.Peter van Geneijgen is eigenaar van de kudde Spaanse Sayaguesa-runderen en heeft besloten het dier naar het slachthuis te sturen. "Ik ben erg geschrokken van het nieuws", zegt hij. "Als een beest een keer zoiets gedaan heeft en je weet welke het is, kun je hem beter laten slachten."Volgens Van Geneijgen kun je zo'n dier dan niet meer handhaven in het gebied. "Runderen en paarden zijn grote beesten, en er kan altijd zoiets gebeuren, ondanks dat de kans erg klein is."Hij voegt eraan toe dat er ieder jaar sowieso runderen naar de slacht worden gebracht. "Dat kan zijn vanwege het aantal, of omdat bepaalde stieren zich niet goed aanpassen aan de omgeving, of de leeftijd. Maar deze stier was slechts anderhalf jaar oud en zou anders nog wel een tijd rondlopen."