Deel dit artikel:











Automobilist zonder verzekering heeft duizenden euro's aan boetes openstaan De bestuurder liep tegen de lamp bij een controle van de Marechaussee (foto: ANP/Jerry Lampen)

COEVORDEN - Een automobilist is tegen de lamp gelopen bij een controle in de buurt van Coevorden. De bestuurder werd door de Koninklijke Marechaussee aan de kant gezet.

De automobilist, over wie verder niets bekend is gemaakt, bleek voor bijna 3.200 euro aan boetes te hebben openstaan. Daarnaast was de APK van de auto verlopen en was het voertuig niet verzekerd.



De auto mag voorlopig niet de weg op en de bestuurder is meegenomen door de Marechaussee.