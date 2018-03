Harm Post moet meer bedrijvigheid naar Groningen Airport Eelde halen

EELDE - Oud-havendirecteur Harm Post gaat zich bemoeien met de terreinen rondom Groningen Airport Eelde. Hij is aangesteld voor een jaar.

Post was directeur van Groningen Seaports. Nu wordt hij projectontwikkelaar bedrijfs- en vastgoedontwikkeling. Hij heeft de taak om weer leven te blazen in de activiteiten op de terreinen van de luchthaven. Al jaren wordt geprobeerd om deze bedrijfsterreinen verder te ontwikkelen en bij bedrijven interesse te wekken die zich bij luchthaven vestigen. Maar tot nu toe gaat dat mondjesmaat.Ook Post heeft de opdracht om het terrein meer commercieel uit te buiten. Dat is weer goed voor de exploitatie van de luchthaven. Eerder zei hij op RTV Drenthe al eens dat de Drentse luchthaven meer koopmanschap moest tonen. Op dit moment staan er gebouwen leeg en is er nog bouwterrein. Een deel van de leegstaande kantoorpanden is in gebruik bij Groningse bedrijven die vanwege de reconstructie van de rondweg rondom Groningen de stad zijn ontvlucht. Daarnaast bouwt Cirrus een nieuwe hangar. Cirrus onderhoudt kleine vliegtuigen en is Europees dealer van een kleine zakenjet.Harm Post zal samen met directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde de zaak oppakken. Volgens de luchthaven is er inmiddels belangstelling voor vestiging op het terrein in Eelde. De luchthaven hoopt verder dat Harm Post zijn netwerk kan gebruiken om bedrijven naar Eelde te laten komen.