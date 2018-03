Liveblog Jong PSV - FC Emmen

VOETBAL - Weet FC Emmen vanavond in Eindhoven te winnen van Jong PSV dan kunnen de mannen van trainer Dick Lukkien aanstaande vrijdag de 3e periodetitel in de wacht slepen op eigen veld tegen Jong AZ.

Jong Ajax Emmen kan Emmen dan nog wel passeren, maar de Amsterdammers hebben echter al een periodetitel op zak, waardoor de prijs opschuift naar de nummer 2. De bronzen stier gaat dan wel naar Jong Ajax, maar de geldprijs (55 duizend euro) is dan voor Emmen net als de zekerheid van deelname aan de play-offs.Volg Jong PSV - FC Emmen, een duel tussen de nummers 7 en 5 in de Jupiler League, live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder..