Deel dit artikel:











Programma 1/8e finales districtsbeker amateurvoetbal SVBO komt woensdagavond in actie in de beker

VOETBAL - Deze week staan in de strijd om de noordelijke districtsbeker de achtste finales op het programma. Daarbij zitten twee Drentse club, SVBO en Alcides.

Alcides gaat morgen (dinsdag) op bezoek bij LAC Frisia in Leeuwarden en SVBO speelt woensdag op eigen veld tegen Urk.



Drenthina

De derde Drentse club in de beker, Drentina, zit ook nog in de beker maar moet eerst de laatste 16 nog halen. De ploeg van trainer Gerrie Benes gaat morgenavond (dinsdag) op bezoek bij Be Quick Dokkum. Wint de zaterdagtweedeklasser dan wacht in achtste finale tegen VC Trynwalden.



Complete programma

dinsdag:

LAC Frisia 1883 – Alcides

Oranje Nassau – Drachtster Boys

Staphorst – BCV

Zeerobben – Pelikaan S



(voor een plek bij de laatste 16)

Be Quick Dokkum - Drenthina



woendag:

Be Quick 1887 2 – Flevo Boys

SVBO – Urk



donderdag:

SC Stadspark – FVC

Alle duels beginnen om 20.00 uur.



Nog onbekend:

VC Trynwalden – winnaar Be Quick Dokkum/Drenthina