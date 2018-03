Deel dit artikel:











Video: het paringsritueel van dassen Lentekriebels bij de dassen (foto: Tonnie Sterken)

ASSEN - Lentekriebels bij de dassen op de cameraval van Tonnie Sterken. Deze week zien we in de Drentse natuur het paringsritueel van de das. Boswachter Bertil Zoer legt uit hoe dat in z'n werk gaat.





"Het bestempelen gebeurt door tegen elkaar aan te drukken. Omdat het hier gaat om een paartje, zie je dat ze meteen in de stemming komen."



