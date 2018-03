Deel dit artikel:











Geert Wilders komt naar Emmen; antifascisten plannen tegendemonstratie Tom Kuilder en Geert Wilders (foto: Twitter/Geert Wilders)

EMMEN - PVV-leider Geert Wilders komt aanstaande vrijdag naar Emmen. Hij helpt de lokale PVV’ers flyeren in het kader van de verkiezingen. Afa Noord, een antifascistische actiegroep, wil bij het bezoek van Wilders een tegengeluid laten horen.

Geschreven door Steven Stegen

Het bezoek van Wilders werd al lange tijd voorbereid. Om 13.00 uur start de PVV-leider bij de Hema. Daarna gaat hij over de warenmarkt om te eindigen met een bezoek aan het woon/zorgcomplex de Holdert. Het bezoek van Wilders gaat gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen.



Verrast door tegendemonstratie

Lijsttrekker Tom Kuilder zou maandag uitleg geven aan RTV Drenthe over het bezoek van Wilders aan Emmen, maar zei de afspraak op het laatste moment af. “We moesten in overleg vanwege de tegendemonstratie die Afa heeft aangekondigd. Die heeft ons erg verrast, bij andere bezoeken die Wilders in het land bracht, zag je ze niet”, aldus Kuilder.



Hoe de actie van Afa Noord eruit komt te zien is onduidelijk. “Daar doen we nooit uitspraken over”, zegt woordvoerder Obed Brinkman. “Maar toen we lucht kregen van het bezoek van Wilders dachten we wel gelijk dat we iets moesten doen. Wilders zet bepaalde bevolkingsgroepen in de hoek en dat keuren wij af.” De woordvoerder zegt dat er geen overleg met gemeente of politie is geweest over de demonstratie.



'Geweldige impuls'

Brinkman verbaast zich erover dat Wilders als landelijk leider de campagne van de PVV in Emmen komt ondersteunen. “Dat lijkt me vooral een zaak voor de kandidaten in Emmen zelf. Het geeft volgens mij wel aan wie er binnen die partij echt de baas is.”



Lijsttrekker Tom Kuilder noemt de komst van Wilders juist erg belangrijk. “Het is een geweldige impuls voor onze campagne, we zijn echt verheugd.” De tegendemonstratie is volgens heem geen reden om het programma aan te passen.



Trammelant

Minder blij is Kuilder met de aangekondigde aanwezigheid van Afa Noord. “Kijk, een vreedzame tegendemonstratie, daar heb ik geen enkele moeite mee, maar de ervaring leert helaas dat de aanwezigheid van Afa vaak uitdraait op trammelant. En dat is wel het laatste dat we willen. Wij willen er juist een feestje van maken en onze ideeën vreedzaam op straat uitdragen, zoals dat hoort in een democratie.”