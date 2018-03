Deel dit artikel:











Kjeld Nuis is thuis: Ik ben een trotse Emmenaar Kjeld Nuis is thuis: Ik ben een trotse Emmenaar (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

SCHAATSEN - De oranje loper lag uit. De Prinsenlaan in Emmen was versierd en voor de gelegenheid omgedoopt tot Kjeld Nuislaan. Vanavond kwam de tweevoudig Olympisch kampioen eindelijk weer thuis. Zo'n tweehonderd mensen stonden hem op te wachten. En dat was een grote verrassing voor Nuis.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik vind het supergaaf, deze ontvangst. Ik ben heel moe dus ik ga snel naar binnen. Ik vind het fantastisch dat jullie allemaal gekomen zijn. Alle berichtjes en filmpjes kan ik niet allemaal persoonlijk beantwoorden, maar super bedankt allemaal dat jullie zo hebben meegeleefd, dat vind ik echt heel gaaf. Ik ben echt een trotse Emmenaar", sprak Nuis de menigte toe.



'Kontjes van Kjeld'

Met z'n zoontje Jax op de arm baande hij zich een weg door de menigte richting zijn huis, waar hij door zijn directe buren werd gefeliciteerd. En natuurlijk mocht de kleine Nuis over de oranje loper die door de buren was uitgerold. Van de wijkvereniging kreeg Nuis een grote bos bloemen en van de plaatselijke bakker een doos met 'kontjes van Kjeld'.



Twee maanden van huis

Nuis won op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang goud op zowel de 1.000 als de 1.500 meter. Hij reisde meteen door naar China waar hij gisteren zilver wist te winnen op het WK sprint. Met een onderbreking van twee dagen was de Emmenaar bijna twee maanden van huis.



De officiële huldiging van Kjeld Nuis door de gemeente Emmen is op 8 april tijdens de 4 Mijl van Emmen.