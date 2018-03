Deel dit artikel:











'Toekomst Buurtsupport Emmen komt in gevaar zonder financiële hulp' Werklozen konden met behoud van uitkering aan de slag als bijvoorbeeld klusjesman of in de plantsoenendienst (foto: Pixabay)

EMMEN - De toekomst van de stichting Buurtsupport in Emmen komt in gevaar als de Emmer politiek de organisatie niet financieel te hulp schiet. Dit schrijft voorzitter Ton Selten van Buurtsupport in een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Emmen.

Geschreven door Martin Laning

De organisatie vreest de helft van haar subsidie kwijt te raken. Buurtsupport krijgt sinds dit jaar geen subsidie meer van de gemeente, maar van leerwerkbedrijf Menso dat eind vorig jaar is opgericht. Deze organisatie betaalt alleen nog maar voor de Buurtsupportmedewerkers die een kans maken op betaald werk.



400 werknemers

Bij Buurtsupport werken bijna 400 baanloze Emmenaren. Dit komt door een gebrek aan opleiding of persoonlijke omstandigheden. Via Buurtsupport konden ze tot voor kort, met behoud van uitkering in eigen buurt of wijk, aan de slag als bijvoorbeeld klusjesman, graffitibestrijder of in de plantsoenendienst. Op die manier werd voorkomen dat deze Emmenaren in een sociaal isolement terecht kwamen. Een andere groep kan via Buurtsupport werkervaring opdoen en doorstromen naar betaald werd. De afgelopen twee jaar waren dit ruim 40 personen.



Halvering subsidie

Het nieuwe leerwerkbedrijf Menso wil alleen nog maar betalen voor medewerkers die een kans op betaald werk maken. Voor de andere groep wordt de financiering de komende jaren naar nul afgebouwd. Het bestuur van buurtsupport zegt dat als dit doorgaat zij geen verantwoordelijkheid meer willen nemen voor de meerjarenbegroting.



Een oplossing zou zijn dat het begrotingstekort aangevuld wordt door geld vanuit de WMO. De lijsttrekkers in Emmen wordt gevraagd bij het samenstellen van een nieuw college een oplossing voor dit probleem te vinden. Een van de mogelijkheden is, is dat Buurtsupport geld vanuit de WMO krijgt om het verwachte tekort weg te werken