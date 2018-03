Dronkenmansrit eindigt in bloemenperkje in Norg

Deel dit artikel:











ASSEN - Een 55-jarige man uit het Friese Haulerwijk moet een werkstraf uitvoeren van zestig uur voor dronken rijden, het rijden zonder een geldig rijbewijs en vernieling.

ASSEN - Een 55-jarige man uit het Friese Haulerwijk moet een werkstraf uitvoeren van zestig uur voor dronken rijden, het rijden zonder een geldig rijbewijs en vernieling.

De man werd op 14 november in Norg aangehouden. Hij zat in de auto en had duidelijk te diep in het glaasje gekeken. De man was gestrand in een bloemenperkje bovenop een rotonde in de Eenerstraat.



Tijdens de aanhouding werd hij zo kwaad, dat hij met zijn hoofd een paar deuken in de politiewagen sloeg.



De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd en een rijontzegging van een jaar.



Verdronken

Onderzoek wees uit dat de man vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan. De emoties waren te hoog opgelopen door de dood van zijn vrouw, zei de man tegen de rechter. Zij verdronk die zomer in een zwembad achter hun woning. Om een misdrijf uit te sluiten werd hij notabene als mogelijk verdachte nog gehoord, zei hij.



Drugslab in Haulerwijk

De man heeft vaker pech met justitie. Om de zitting bij te kunnen wonen werd hij met het boevenbusje aangevoerd. Hij zit sinds eind november vast, nadat de politie in zijn woning een drugslaboratorium ontdekte. Het laboratorium kwam aan het licht door een anonieme tip en getuigen die meldden dat drugsafval in de bossen bij Norg werd gedumpt. Die getuigen zouden zijn bedreigd.



De man zei dat hij niets met die drugslab in zijn woning had te maken. ,,Ik ben een zwijgende verdachte”, zei hij. Donderdag staat hij met twee verdachten uit Guatemala voor de rechters in Leeuwarden. Die zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.