Rechtbank buigt zich over dodelijke woningoverval in Gees

GEES/ASSEN - Vier verdachten van een fatale woningoverval in Gees staan vandaag voor de rechtbank in Assen. De zitting duurt in totaal vier dagen.

Drie geschminkte en gewapende mannen dringen op 30 juni 2016 binnen in het huis van Koert Elders en zijn vriendin in Gees. "Waar is het bungalowgeld", roepen de overvallers volgens het Openbaar Ministerie.De 69-jarige Elders verhuurt tot zijn dood al jarenlang vakantiehuisjes in het dorp. In een groot deel ervan verblijven buitenlandse werknemers. Hij wordt door de daders zwaar mishandeld, nadat hij in gevecht raakt met overvallers, maar uiteindelijk lukt het ze om hem vast te binden.Ondertussen dwingt een van de overvallers Elders' vriendin mee te lopen naar het kantoor, beneden in hun woning. Hij bedreigt de vrouw met een vuurwapen. Uiteindelijk gaan de daders er met een onbekend geldbedrag en sieraden van de vrouw vandoor. Elders overlijdt korte tijd later aan zijn verwondingen.Het belangrijkste bewijs in deze zaak lijken de DNA-sporen die de daders hebben achtergelaten op het lichaam van Koert Elders. Het gaat om de 28-jarige Abdelhak B. uit Amsterdam en twee Belgen: De 22-jarige Yero V. de 27-jarige Anouar K.De 25-jarige Belg Fidan J. is de vierde verdachte. Het is onduidelijk wat zijn rol bij de overval is geweest en van hem zijn geen DNA-sporen gevonden op de plaats van het misdrijf.De rechtbank begint vandaag met het verhoor van de verdachten. Woensdag worden deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gehoord over het DNA-onderzoek. De advocaten van de verdachten zetten daar namelijk hun vraagtekens bij .Donderdag volgen waarschijnlijk de strafeisen en vrijdag mogen de advocaten van de verdachten het woord voeren.