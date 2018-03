FC Emmen in mineur na late gelijkmaker Jong PSV: 1-1

VOETBAL - FC Emmen leek lang op weg naar de zesde zege in de strijd om 3e periodetitel, maar kreeg in de laatste minuten van de officiële speeltijd een fikse domper te verwerken. Sam Lammers, de veelbelovende spits van de aanstaande landskampioen, kopte Jong PSV naar 1-1 nadat Anco Jansen Emmen op voorsprong had geschoten.

De liveblog van Jong PSV - FC Emmen

Door dat resultaat loopt Emmen averij op in de strijd om het kampioenschap, want NEC staat nu zeven punten voor. In de strijd om de 3e periodetitel behoudt de Drentse club wel de beste papieren met 17 punten uit 7 duels. Jong Ajax (die niet meedoet in deze strijd) heeft 16 uit 7 en dan volgen De Graafschap, FC Volendam en FC Dordrecht met 15 uit 7 en Telstar met 14 uit 7. Dus Emmen kan vrijdag de periodetitel pakken, maar is dan wel afhankelijk van de laatste vier clubs.Beide ploegen kregen in de eerste helft een hele grote kans op de eerste goal. Al na drie minuten kopte Gakpo vrijwel voor een leeg doel naast en na iets meer dan een half deed Cas Peters hetzelfde, maar dan met zijn voet. In de verder interessante eerste helft kregen beide ploegen niet veel kansen. FC Emmen mocht de bal hebben, maar vond weinig gaten in de hechte PSV-defensie en in de omschakeling hoopte de ploeg uit Eindhoven gevaarlijk te worden. Dat lukte via Malen bijna, maar zijn schot werd gepakt door Dennis Telgenkamp. Bij FC Emmen ontbrak de eindpass.Jong PSV startte sterk in de tweede helft, maar na zo'n tien minuten nam Emmen het heft in handen. Via Anco Jansen werd PSV-doelman Room getest, die een lage schuiver simpel redde. Op het tweede schot van de aanvaller van FC Emmen was de goalie volstrekt kansloos. De bal, geschoten vanaf 16 meter, verdween in bovenhoek: 0-1.FC Emmen leek de buit binnen te hebben en kreeg tien minuten voor tijd dé kans om het duel te beslissen. Uit een corner mocht Jeroen Veldmate vrij inkoppen, maar zijn inzet werd gekeerd op de doellijn. Ook Jansen kreeg nog een prima mogelijkheid, maar zag zijn schot in de bossen verdwijnen.Jong PSV leefde dus nog en zette aan voor een slotoffensief. Met succes, want in de laatste minuut van de officiële speeltijd kopte Lammers een voorzet van Malen binnen: 1-1. In de vier minuten blessuretijd was de thuisclub nog dichtbij de 2-1, maar Telgenkamp pareerde een gevaarlijke vrije bal van invaller Ritzmaier.