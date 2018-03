Uitslagen en standen Jupiler League

Deel dit artikel:











VOETBAL - FC Emmen bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om de titel in de Jupiler League. De ploeg van trainer Dick Lukkien had NEC tot op vijf punten kunnen naderen, maar verkleinde de achterstand slechts tot zeven punten.





Lees ook: FC Emmen in mineur na late gelijkmaker Jong PSV



Hieronder alle uitslagen van vanavond:

Fortuna Sittard - MVV Maastricht 3-0

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 1-1

Jong PSV - FC Emmen 1-1



De stand in de Jupiler League

1. Jong Ajax 27-55

2. NEC 27-53

3. Fortuna Sittard 27-49

4. Telstar 27-48

5. FC Emmen 27-46

6. De Graafschap 27-44

7. Jong PSV 27-44

8. Almere City FC 27-39

9. FC Oss 27-39

10. FC Den Bosch 27-37



De stand in de 3e periode

1. FC Emmen 7-17 (+7)

2. Jong Ajax 7-16

3. De Graafschap 7-15 (+11)

4. FC Volendam 7-15 (+6)

5. FC Dordrecht 7-15 (+4)

6. Telstar 7-14 (+7)



