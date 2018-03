Deel dit artikel:











Lodewijk Asscher bezoekt burgerinitiatieven in Hollandscheveld De fractievoorzitter wil met inwoners praten over burgerinitiatieven (foto: ANP)

HOLLANDSCHEVELD - Fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Lodewijk Asscher komt zaterdag naar Hollandscheveld.

Hij wil hier met de inwoners in gesprek gaan over initiatieven van de inwoners en de uitwerking hiervan. Bijvoorbeeld de dorpscoöperatie. Zo wil de fractievoorzitter weten of de inwoners hier gebruik van maken en welke voordelen het heeft.



Naast Hollandscheveld brengt Asscher ook een bezoek aan Assen en Westerbork.