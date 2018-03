'Man die schoot op politiebureau Coevorden was onder invloed'

COEVORDEN - De man die zondag aan het begin van de avond schoot op het politiebureau in Coevorden was onder invloed, maar van welk middel is onbekend. Dat zegt burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden.

De uitspraak lijkt een logische verklaring voor het absurde gedrag van de 28-jarige man uit Coevorden. De verdachte schoot zonder aanleiding op het politiebureau aan de Krimweg en werd opgepakt.Hij vertelde na zijn aanhouding dat er een schietpartij was geweest in de omgeving van Holtheme. Agenten gingen op zoek in de omgeving en vonden korte tijd later op de Haandrik een zwaargewonde man die vrij snel daarna overleed.Het slachtoffer, een eveneens 28-jarige man uit Coevorden, is in de stad ook wel bekend onder de naam Ahmed. Hij werkte tot een half jaar geleden bij een restaurant in Coevorden. Op sociale media treuren zijn vrienden om hun kameraad. Het gonst op internet ook van de geruchten over de aanleiding voor de schietpartij."Ik werd gisteravond rond half zeven geïnformeerd door de politie", vertelt burgemeester Bouwmeester. "Ik heb direct gevraagd of alles in orde was met de agenten, maar die zijn wel wat gewend."Het slachtoffer en de verdachte zijn volgens de burgemeester bekenden van elkaar die op een of andere manier ruzie hebben gekregen. Meer wil Bouwmeester er niet over kwijt: "Wel heb ik de politie gecomplimenteerd dat ze nog nooit zo snel een moordzaak hebben opgelost. Tenminste als alles zo is zoals het nu lijkt."