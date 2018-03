Grote verschillen jaarinkomens Drentse stads- en plattelandsgemeenten

ASSEN - Er zijn grote verschillen tussen het doorsnee jaarinkomen van huishoudens uit stadsgemeenten en huishoudens uit plattelandsgemeenten in Drenthe.

In plattelandsgemeenten als Aa en Hunze en Westerveld ligt het jaarinkomen volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) enkele duizenden euro's hoger dan in bijvoorbeeld Emmen en Assen.Tynaarlo staat bovenaan met een doorsnee jaarinkomen van zo'n 27,6 duizend euro per jaar. Dat is ruim vijfduizend euro meer dan in hekkensluiter Emmen, waar het jaarinkomen rond de 22 duizend euro ligt.In Drenthe liggen in verhouding veel gemeenten met een laag doorsnee inkomen, vergeleken met de rest van Nederland. Ook in Groningen, Friesland en Overijssel is dat het geval. Het doorsnee jaarinkomen in Drenthe is 24 duizend euro, iets onder het doorsnee inkomen van Nederland (24,3 duizend euro).