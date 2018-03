Stelling: Ook Drentse steden moeten dieselauto's weren

ASSEN - Arnhem is vanaf 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto's van Nederland.

Dieselauto's van voor 2004 mogen niet meer in het centrum van de Gelderse hoofdstad rijden en dieselauto's van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.Uit onderzoek van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV blijkt dat de lucht in Arnhem ongezond is en dat het invoeren van een milieuzone een goede manier zou zijn om daar iets aan te doen.Arnhem is na Amsterdam, Utrecht en Rotterdam de vierde stad met een milieuzone voor personenauto's en ook direct de strengste. Vorige week gaf de hoogste bestuursrechter van Duitsland Duitse steden groen licht voor een verbod op bepaalde dieselauto's.Wat vindt u? Moeten steden in onze provincie eveneens dieselauto's verbieden? Of zullen steden aan hun eigen leegloop bijdragen door bepaalde auto's te weren?