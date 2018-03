Topscorer aller tijden FC Emmen begint pannenkoekenrestaurant

VOETBAL - Voormalig topschutter van FC Emmen Michel van Oostrum, begint samen met jeugdvriend Rob van der Kleij een pannenkoekenrestaurant in Lelystad.

Het restaurant krijgt de naam De Polderpannenkoek en opent de deuren in het stadshart.De topscorer aller tijden van FC Emmen (186 doelpunten) kan volgens Omroep Flevoland niet wachten om zijn restaurant te openen. "Ik wil al zo lang iets doen naast de voetballerij. Met dit idee loop ik al zeker tien jaar rond.''Toen de oud-voetballer in Lelystad kwam wonen, begon het weer te kriebelen. Al snel kwam het duo een pand tegen aan het Agorahof. ''Toen kwam het echt in een stroomversnelling. We zijn zeer te spreken over de locatie van ons pand. Lekker ruim en goed in het zicht.''Van Oostrum en Van der Kleij zijn momenteel bezig met de verbouwing. Het plan is om in april of in mei het restaurant te openen.