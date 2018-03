Weduwe Elders eist ruim 1 miljoen schadevergoeding

ASSEN/GEES - De vriendin van Koert Elders eist ruim 1,1 miljoen euro van de mannen die worden verdacht van de overval waarbij Elders om het leven kwam. Dat bleek vandaag aan het begin van de rechtszaak tegen de vier verdachten.

Vier mannen staan terecht, waarvan er drie vastzitten: Amsterdammer Abdelhak B. (28), Antwerpenaar Yero V. (22) en de Belg Anouar K. (27), zonder vast adres.Fidan J. (25) uit het Belgische Borgerhout is de vierde verdachte. Hij zit als enige niet meer vast.De vriendin van Elders is zelf ook slachtoffer geworden van de brute overval op 30 juni 2016. Terwijl twee van de drie gewapende mannen die het huis binnendrongen haar vriend zwaar toetakelden, moest de vrouw onder dreiging van een vuurwapen met een derde man mee naar een kluis in de woning.De daders wilden geld uit die kluis. Ze eisten het ‘bungalowgeld’, zoals ze het zelf noemden. Het ging ze om de huuropbrengst van bungalows die Elders verhuurde aan met name Poolse werknemers. Daarna namen ze ook sieraden van de vrouw mee. Toen de daders weg waren, overleed de vastgebonden Koert Elders aan zijn verwondingen.Waarom de vrouw zo’n hoog geldbedrag eist, zal donderdag blijken. Dan worden de schadevorderingen door de rechtbank behandeld. De weduwe is vandaag niet bij de zaak aanwezig. Wel zijn meerdere broers en schoonzussen van Elders in de rechtszaal. De drie kinderen volgen de zaak in de slachtofferkamer.Een van hen eist een schadevergoeding van ruim 13.300 euro. Namens het bedrijf Elders Recreatie wordt ruim 5.000 euro geëist.