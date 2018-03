Deel dit artikel:











Sterkok Cazemier: Als je lekker kookt heb je weinig zout nodig Chef-kok Jilt Cazemier kookt zonder zout (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ZUIDLAREN - Per jaar eten we in Nederland gemiddeld per persoon een kilo te veel zout. De komende dagen doen daarom zo'n 100 restaurants in Nederland mee aan de Restaurant Driedaagse van de Nierstichting om te laten zien dat eten met zout niet altijd nodig is.

Volgens De Nierstichting eet 85 procent van de Nederlanders dagelijks te veel zout. Tien procent loopt hierdoor nierschade op. "De Restaurant Driedaagse is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van minder zout eten. En om ze zo te laten ervaren hoe puur van smaak minder zout eten is", aldus Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting.



De Vlindertuin

De Vlindertuin in Zuidlaren is het enige restaurant in Drenthe dat meedoet aan de driedaagse.

“Als je goed op de verpakking kijkt, dan zie je dat overal zout in zit. En wij zijn van mening dat het niet altijd nodig is", legt Jilt Cazemier, chef-kok van De Vlindertuin uit.



Geen groot gemis

Niet alleen tijdens deze driedaagse kookt hij zonder zout, ook de rest van het jaar gebruikt hij weinig of geen zout. "In het begin was het wel lastig om al dat soort dingetjes zonder zout te gaan doen, maar eigenlijk zijn we er al zo aan gewend. Het is voor ons normaal geworden om op die manier gerechten te maken.”



Andere ingrediënten

Om wel een goede smaak in gerechten te creëren, gebruikt Cazemier andere ingrediënten.

"Het is niet alleen een kwestie van het zout weglaten, het is in principe een andere smaak toevoegen zodat je het zout niet mist. We doen nu veel vaker zoet-zure dingetjes bij gerechten. Maar ook uit bijvoorbeeld paddenstoelenvoetjes kunnen we volle smaken halen, terwijl het helemaal geen zout bevat."



"Zout is een smaakversterker, niet een smaak op zich. Als je lekker kookt, heb je weinig zout nodig", aldus chef-kok Jilt Cazemier.