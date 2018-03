Lukkien: Om kampioen te worden moet je bij Jong PSV winnen

VOETBAL - De titelkansen voor FC Emmen zijn gisteravond een flink stuk kleiner geworden na het gelijkspel bij Jong PSV. De achterstand op NEC, de ploeg die op dit moment de beste papieren heeft, is opgelopen naar 7 punten.

FC Emmen in mineur na late gelijkmaker

De uitslagen en standen in de Jupiler League

"We blijven wel met een schuin oog kijken naar de stand, maar als je kampioen wilt worden dan moet je eigenlijk wedstrijden als deze winnen", aldus Dick Lukkien."We hadden kunnen winnen", vervolgt de oefenmeester. "De kansen die we kregen via Jeroen Veldmate en Anco Jansen, nadat we op 0-1 kwamen, hadden erin gekund. Dan was het duel ook gespeeld. Nu bleef PSV erin geloven en viel die hele late gelijkmaker. Een flinke domper."Lukkien zag zijn spelers in mineur van het veld druipen en ook in de kleedkamer overheerste de teleurstelling. "Ik denk dat dat ook moet na zo'n wedstrijd. Iedereen besefte wat er hier op het spel stond en als je dan in de 90e minuut een tegengoal krijgt dan is dat gevoel natuurlijk ook logisch."Ondanks het puntenverlies houdt FC Emmen wel de beste papieren in de strijd om de 3e periodetitel. "Daar richten we ons vanaf nu weer op. Vrijdagavond kunnen we thuis tegen Jong AZ, met wat hulp van andere ploegen, de periode pakken. We hopen op veel steun van het publiek, want dat kunnen we heel goed gebruiken", besluit Lukkien.