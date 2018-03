Deel dit artikel:











Kledingbank Hoogeveen zoekt dringend zomerkleding Henk Udding van de kledingbank (foto: RTV Drenthe) De kledingbank is naarstig op zoek naar zomerkleding (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De kledingbank in Hoogeveen is dringend op zoek naar zomerkleding. In maart wisselt de collectie en de kledingbank heeft nu bijna nog geen luchtige en korte kledingstukken.

Doordat de kledingbank het oude pand aan de Karstenstraat in september moest verlaten, zat er niets anders op dan de toen aanwezige zomerkleding wegens ruimtegebrek te verkopen.



Kleding moest weg

"We hadden nog geen plek, dus moesten zo veel mogelijk kleding afvoeren. De wintercollectie hebben we wel meegenomen en in de nieuwe winkel gelegd", vertelt Henk Udding van de kledingbank.



Bij de kledingbank kunnen mensen, die zich nauwelijks nieuwe kleding kunnen veroorloven, binnenkomen en voor één euro zo veel kleding meenemen als ze nodig hebben. Udding: "We bedienen zo'n duizend tot twaalfhonderd mensen. Die mogen gratis kleding uit komen zoeken."



Containers nog leeg

Normaal gesproken komt er genoeg nieuwe kleding binnen via de twee kledingcontainers, maar die stonden de afgelopen tijd uit het zicht. "Eentje hebben we tijdelijk in de opslag geplaatst, de andere staat bij een boerderij die verbouwd wordt en waar meerdere containers staan", zegt Udding.



De containers staan inmiddels weer goed in het zich aan de Galvanistraat en bij de Kerkboerderij aan de Korenstraat. Spijkerbroeken hebben ze in Hoogeveen al meer dan genoeg, maar alle andere zomerkleding is van harte welkom.