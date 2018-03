Waarom loopt mijn digitale klok achter?

ASSEN - Veel digitale klokken lopen momenteel achter. De oorzaak is een probleem in Zuidoost-Europa. Klokken die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten, zoals de wekkerradio of magnetronklok, hebben daar last van.

De meeste digitale klokken worden aangestuurd door wisselstroom. In Europa is dat 50 hertz. Dat betekent dat de stroomrichting vijftig keer per seconde wisselt. Dat wordt door digitale klokken geregistreerd, zodat ze weten hoe laat het is. Problemen in één land, betekenen problemen op het hele Europese net.Door de storing in Zuidoost-Europa wisselt de stroomrichting minder vaak dan vijftig keer per seconde. De cijfers verspringen daardoor langzamer, met als gevolg dat de tijd achterloopt. Volgens Jeroen Brouwers van TenneT, de netbeheerder van het hoogspanningsnet in ons land, is de storing het gevolg van een politiek conflict tussen twee landen in Zuidoost-Europa. Het is niet bekend om welke landen het gaat.De problemen ontstonden half januari en sindsdien kan de wekkerradio of magnetronklok ongeveer vijf minuten achterlopen. Klokjes die op software werken, zoals de smartphone, hebben geen last van dit probleem.Het netwerk van Europese netbeheerders, Entso-E , zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. De verwachting is dat de klokjes eind deze week de correcte tijd weergeven. Er komt volgens Entso-E een compensatieprogramma dat de tijd op de klokjes in de toekomst corrigeert.