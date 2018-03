Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 6 maart Kjeld Nuis weer thuis (foto: RTV Drenthe)

Het nieuws in een minuut van dinsdag 6 maart: na het winnen van twee gouden medailles op de Olympische Spelen en zilver op het WK Sprint, is Kjeld Nuis weer thuis in Emmen.

Een 28-jarige man uit Coevorden die zondag schoot op het politiebureau in Coevorden was onder invloed, maar van welk middel is onbekend. Hij wordt verdacht van het doodschieten van een eveneens 28-jarige Coevordenaar.



En vier verdachten staan vandaag voor de rechtbank in Assen voor de gewelddadige overval in Gees, waarbij Koert Elders om het leven kwam.