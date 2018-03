Harm Post ziet kansen voor bedrijven rondom vliegveld Eelde

EELDE - Harm Post, voormalig directeur van Groningen Seaports, moet als projectontwikkelaar voor Groningen Airport Eelde weer leven blazen in de activiteiten op de terreinen van de luchthaven.

"Alles begint bij de vraag, ook voor heel veel ondernemers: heeft die luchthaven toekomst? Toen die zekerheid er in december kwam, was het ook voor ondernemers duidelijk: de komende tien jaar hoeven we niet te vrezen dat de boel failliet gaat en dat een investering in een vestiging verloren gaat. Alleen daardoor maak je meer kans op vestiging van nieuwe bedrijven", zegt Post.Volgens Post hebben de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe aangegeven te streven naar een ondernemersvriendelijk bestemmingsplan. "De zekerheid van de luchthaven en het aanpassen van het huidige bestemmingsplan zijn eigenlijk de twee grote leidraden en de grote verschillen met 'vroeger', waardoor ik nu kansen zie."Als bijkomend voordeel noemt Post de werkgelegenheid rond het vliegveld. "Dat brengt geld in het laatje voor de luchthaven, die bijvoorbeeld op die manier de marketingbudgetten kan in de plus kan krijgen en daardoor dus veel meer marketingactiviteiten kan ontplooien voor de prachtige hubs München en Brussel, die er vanaf 25 maart bijkomen."Over de komst van potentiële bedrijven rondom de Burgemeester J.G. Legroweg en het vliegveld kan en wil Post nog niet veel zeggen."Ik praat op dit moment met veel ondernemingen, die serieus overwegen om zich op en nabij het vliegveld te vestigen. Er zijn in minstens vijf takken van sport serieuze gegadigden. En je moet aan nauwere samenwerking denken met FloraHolland, dat een klein stukje verderop zit maar eigenlijk nog in het vliegveldgebied ligt."